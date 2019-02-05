TSK: Kuzey Irak'a yapılan hava saldırısında PKK'lı teröristlerin sığınakları imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Irak kuzeyi, Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." denildi.