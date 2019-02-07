Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında teröristler tarafından kullanılan hedefler imha edildi Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, 'Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.' ifadeleri kullanıldı.