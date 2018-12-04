Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
- İHA
TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Metina bölgelerine 03-04 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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