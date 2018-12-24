Kuzey Irak'ta 6 terörist terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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