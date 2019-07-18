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Kuzey Irak'ta PKK bölücü terör örgütüne ait hedefler vuruldu

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine yönelik hava harekatı düzenlendi, bölücü terör örgütünün silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullandığı hedefler imha edildi.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

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