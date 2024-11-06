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  • Kuzey Irak'ta PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Güncel

Kuzey Irak'ta PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

AA6 Kasım 2024 Çarşamba 15:38 - Güncelleme:
Kuzey Irak'ta PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Mehmetçiğin bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Arama-tarama faaliyetlerinde, 2 AT-4 tanksavar silahı, 2 zagros keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 6 AK-47 piyade tüfeği, bir dragunov keskin nişancı silahı, 2 tabanca, 60 zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 840 5,56 mm mühimmatı, bir kutu 7,62 mm mühimmatı, infilaklı fitil, RPG-7 roketatar dürbünü, el dürbünü ve 2 gündüz görüş dürbününün ele geçirildiği kaydedildi.

  • Pençe kilit
  • PKK
  • mühimmat

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