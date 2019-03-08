Kuzey Irak'taki kamplardan kaçan ikisi kadın 4 PKK'lı terörist teslim oldu
Terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelen ikisi kadın 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
- AA-DHA
Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan kamplarından kaçan, 2'si kadın 4 terörist, Habur Kara Hudut Kapısı'na geldi. PKK'lı teröristler, burada jandarmaya teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere, Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
MART AYINDA 10 TERÖRİST HABUR'DA TESLİM OLDU
Öte yandan PKK'lı 4 teröristle birlikte, mart ayında, 5'i kadın olmak üzere toplam 10 PKK'lı terörist Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu.
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