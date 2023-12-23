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Kuzey Irak'taki terör saldırısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü alçaklardan döktükleri kanların hesabı soruldu

'Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Kuzey Irak'ta 6 askerimizin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bölücü alçaklardan döktükleri kanların hesabı soruldu. Türkiye terör yapılanmasına izin vermeyecek.' dedi.

23 Aralık 2023 Cumartesi 14:53 - Güncelleme:
Kuzey Irak'taki terör saldırısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü alçaklardan döktükleri kanların hesabı soruldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'ta 6 askerimizin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Sözlerimin hemen başında dün Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize mevladan acil şifalar temenni ediyorum. Şehitlerimizin ruhu şad mekanları cennet makamları ali olsun. Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmamış bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Pençe Harekatı bölgesi ile Suriye'nin kuzeyinde şimdiye kadar 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörü kaynağında kurutma bu stratejimizi uygulamayı son terörist bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ne pahasına olursa olsun Irak'ın veya Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleri ile mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız. Hem eli kanlı caniler hem de bölücü örgüte destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er yada geç anlayacaklardır. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin diyorum.

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