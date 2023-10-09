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Kuzey Irak'tan acı haber: 1 asker şehit oldu

Kuzey Irak'ta teröristler tarafından açılan ateşle yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke şehit oldu, acı haber Mersin'deki ailesine ulaştı.

IHA9 Ekim 2023 Pazartesi 22:27 - Güncelleme:
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 asker şehit oldu
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Alınan bilgiye göre, Kuzey Irak Bölgesinde devam eden Pençe Kilit-2 Harekatı'nda bölücü terör örgütü militanları tarafından açılan ateşte Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke yaralandı. Hastaneye kaldırılan Teke, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehidin Mersin merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi duyanlar aileye destek için eve gelirken, çevreye de Türk bayrakları asıldı.

Şehidin naaşının yarın defin edileceği bildirildi.

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