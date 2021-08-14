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Kuzey Kıbrıs'ta yangın çıktı! Çalışmalar sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre Lefkoşa-Girne anayolu yakınlarında yangın çıktı.

AA14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:53 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:53
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Polis Genel Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Lefkoşa-Girne anayolundan Ağırdağ'a giden yolun batı kısmında bulunan ormanlık alanda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

Polis, itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri, bölge halkı ve belediyelere ait su tankerleri ile müdahale edilen yangın, çevre emniyeti sağlanarak kontrol altına alındı.

Yangın sonucu ilk tespitlere göre, yaklaşık 30 dönümlük alan içerisinde bulunan çam, servi, zeytin ağaçları, makilik alan ile kuru otların yanı sıra saman balyaları yandı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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