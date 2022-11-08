Kuzey Kore'den Rusya açıklaması: Temelsiz bir dedikodu

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby'nin Kuzey Kore'nin Moskova'nın Ukrayna'daki savaşını desteklemek için Rusya'ya gizlice çok sayıda top mermisi sağladığını açıklamasının ardından, Kuzey Kore'den konuya ilişkin açıklama geldi. Kuzey Kore Milli Savunma Bakanlığından bir yetkili tarafından devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) yapılan açıklamada, "ABD'nin Kuzey Kore ile Rusya arasında silah alışverişi olduğuna dair temelsiz bir dedikodu yaydığı" belirtildi. "ABD'nin bu tür hareketlerini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'ye karşı dayanaksız yaptırım kararlarına başvurmasını sağlayarak uluslararası arenada Kuzey Kore'nin imajını zedelemeye yönelik düşmanca girişimlerin bir parçası olarak görüyoruz" denilen açıklamada, "Rusya ile hiçbir zaman silah alışverişi yapmadığımızı ve gelecekte de böyle bir planımızın bulunmadığını bir kez daha yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

TOP MERMİSİ İDDİASI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby geçen hafta yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin Moskova'nın Ukrayna'daki savaşını desteklemek için Rusya'ya gizlice çok sayıda top mermisi sağladığını söylemişti. Kirby, ülkesinin gizlice sevk edilen bu silahların Rusya tarafından teslim alınıp alınmadığını kontrol edeceğini de belirtmişti.