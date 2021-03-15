Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Nakkaş-Başakşehir kesiminin müşavirlik ihalesi 12 Nisan'da yapılacak

AA 15 Mart 2021 Pazartesi 09:15 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 09:17

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihale, istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yapılacak.

İstekliler, ihale dosyasını 17 Mart'tan itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığında ücretsiz görebilecek.

Geçici teminat tutarının 1 milyon lira olarak belirlendiği ihaleye iştirak etmek isteyenler, KDV dahil 10 bin lira satış bedelli ihale dosyasını alacak.

Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 gün öncesinden başlamak üzere ihale tarihinde saat 14.00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen Komisyonu Başkanlığına elden veya postayla teslim edilecek.