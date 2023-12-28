Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 11 kişi öldü, 7'si ağır 57 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

Kazada ilk bilgilere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin yaralandığını bildirildi.

Yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiği ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğü belirtildi.

