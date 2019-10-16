Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine giden Selami Yıldırım idaresindeki 20 H 9833 plakalı tır, Reşadiye mevkisine geldiği sırada, lastiği patladığı için emniyet şeridinde duraklayan 41 B 9717 plakalı tıra arkadan çarptı.

Yıldırım idaresindeki tır, savrulup bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı.

Yanan tırdan çıkan sürücü ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu, tır kullanılamaz hale geldi.

Kazanın ardından otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan tırların ve yola savrulan parçaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.