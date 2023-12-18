Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkii Edirne istikametinde 22 AAH 806 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden 50 ACK 779 plakalı tır çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlatırken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Otobüsten çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.