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Kuzey Marmara Otoyolunda gizli buzlanma nedeniyle kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler peş peşe kaza yaptı. Kazada 4 araçta maddi hasar meydana geldi ve şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

IHA30 Ocak 2023 Pazartesi 14:23 - Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolunda gizli buzlanma nedeniyle kaza
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Kaza, saat 12.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Edirne İstikameti Odayeri Gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 NK 300 plakalı araç seyir halindeyken gizli buzlanmadan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. O esnada yardım etmek için durduğu iddia edilen başka bir araca ise hızla gelen başka bir araç çarptı. O aracın da yoldan çıkmasının ardından başka bir araç direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Çok geçmeden olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken jandarma ekipleri kazaya karışan kişilerde alkol metre kontrolü yaptı. Öte yandan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken trafikse eski haline döndü. Meydana gelen kaza dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, peş peşe kaza yapan araçların aldığı hasar görülüyor.

"YOLDA GİZLİ BUZLANMA VARDI"

Kaza yapan otomobil şoförüne yardım etmek için duran araca çarpan Mücahit Taylan isimli sürücü, "Yolda, kavşak altında gizli buzlanma vardı. Ondan dolayı benim araba simit atmaya başladı. Benden önce başka bir araç yoldan çıkmış. Bu araç da ona yardım etmek için durmuş. Ben sol şeritten dönmeye başlayınca arkadaşa arkadan vurdum ve sağ tarafa savruldum" dedi.

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