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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü 5 yaralı! İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

DHA14 Nisan 2024 Pazar 07:07 - Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü 5 yaralı! İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu
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Kaza, saat 04.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 CZK 737 plakalı kamyonet ile 31 ACS 759 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle 4 şeritli olan otoyolda trafik akışı tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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