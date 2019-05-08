Kuzey Marmara Otoyolunda TIR devrildi
Kuzey Marmara Otoyolu, Sarıyer mevkiinde devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.
- DHA
KUZEY Marmara Otoyolu Sarıyer Uskumruköy mevkiinde Edirne istikametine ilerleyen salatalık yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarına devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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