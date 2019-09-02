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Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Kurnaköy mevkisi Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışında, Şaban S'nin kullandığı 10 ST 029 plakalı kamyon, yabancı plakalı bir tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yabancı uyruklu tır sürücüsü hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Türk sürücü, Türkleri aşağılamaya çalışan Fransız polisine dersini verdi

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