  • Kuzey Marmara'da facianın eşiğinden dönüldü: Sürücü ikinci kez kuralları ihlal etmiş
Güncel

Kuzey Marmara'da facianın eşiğinden dönüldü: Sürücü ikinci kez kuralları ihlal etmiş

Jandarma Genel Komutanlığı, İstanbul'da Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy gişeleri mevkisinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan sürücünün yakalandığını bildirdi.

27 Mart 2026 Cuma 17:46
Kuzey Marmara'da facianın eşiğinden dönüldü: Sürücü ikinci kez kuralları ihlal etmiş
Komutanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, trafikte yapılan her kural ihlalinin, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceği belirtildi.

İstanbul Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy gişeleri mevkisinde, bir sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı ve bu anları sosyal medyada paylaştığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Otoyol Jandarmamız tarafından yapılan çalışmalar neticesinde sürücünün kimliği belirlenerek yakalandı. İlgili mevzuat kapsamında sürücüye idari para cezası uygulanırken, son 5 yıl içerisinde aynı kuralı ikinci kez ihlal etmesi nedeniyle sürücü belgesi de daimi olarak iptal edildi. Ayrıca şahıs hakkında adli işlem başlatıldı ve mahkeme tarafından 2 ay süre ile sürücü davranış geliştirme eğitimi alması kararı verildi."

  • trafik güvenliği
  • araç kullanımı
  • sürücü yakalama

