Türkiye Gazetesi 17 Eylül 2021 Cuma 08:04 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 08:04

ABD işgali sonrası ortaya çıkan bölgesel yönetimin ana aktörlerinden Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) içerisinde liderlik kavgası devam ediyor. Celal Talabani sonrası yaşanan çekişme, KYB Eş Başkanlarından Bafıl Talabani'nin Lahur Talabani'ye yaptığı darbe sonrası zirve noktasına ulaştı. İkili arasında çatışma düzeyine varan güç mücadelesine İsrail İstihbaratı MOSSAD ve terör örgütü PKK ara bulucu olarak müdahil oldu. PKK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG'ye komuta eden Ferhat Abdi Şahin, koalisyon tarafından tahsis edilen helikopter ile Kamışlı'dan Süleymaniye'ye getirildi. MOSSAD ajanlarının refakat ettiği eylül ayının ilk günlerinde geldiği Irak'ta 1 hafta kalan teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin Süleymaniye'de Bafıl ve Lahur Talabani'nin barışması için yoğun çaba yürüttü. Türkiye Gazetesi'ne bilgi veren Erbil ve Bağdat kaynakları görüşmelere Kandil'den bazı isimlerin de katıldığını ve Türkiye tarafından yapılabilecek bir operasyon korkusu ile tüm sürecin olağanüstü gizlilik içerisinde yürütüldüğünü aktardı.

TÜRKİYE DÜŞMANI

Celal Talabani'nin yeğeni ve KYB Eşbaşkanı olan Lahur Talabani, aynı zamanda Süleymaniye merkezli KYB'nin istihbarat, emniyet ve dış ilişkilerini sağlayan isim olma özelliği taşıyordu. PKK terör örgütünün İran-Irak geçişini sağlayan Lahur Talabani, yaralı militanların tedavisi, örgütün silah, cephane, gıda başta olmak üzere lojistik ihtiyaçlarını temin noktasında da önemli bir yere sahip. Ayrıca PKK'nın Mahmur-Kandil-Suriye-İran-Sincar bağlantısında yine aynı isim ön plana çıkıyor.

PEŞMERGE GÖNDERDİLER

PKK terör örgütünün Afrin işgali sürecinde en büyük destekçisi yine Lahur Talabani oldu. Afrin'de TSK-ÖSO ittifakının yürüttüğü terör operasyonu döneminde PKK'ya yüklü miktarda para ve 200'den fazla Peşmerge gönderen Lahur Talabani, çok sayıda silah ve cephaneyi de aynı günlerde PKK'ya teslim etti. Kamışlı, Afrin, Aynel Arab, Münbiç gibi terör işgalinde olan bölgelere bir çok ziyaret gerçekleştiren Lahur Talabani, bir yandan Irak üzerinden PKK'ya destek amaçlı gelen ithal teröristlerin organize ederken diğer yandan binlerce PKK militanına hazırladığı sahte kimliklerle Irak'ta rahat hareket etme ve farklı ülkelere sızmaları konusunda imkan sağladı. PKK liderlerinden Cemil Bayık ve Murat Karayılan ile Süleymaniye'ye davet eden ve bir çok görüşme gerçekleştiren Lahur Talabani, bunu kardeşliğin gereği olarak açıkladı ve savundu.

KISMEN ANLAŞTILAR

Daha önce KYB'nin İstihbarat (Zenyari), emniyet, medya, dış ilişkiler, ekonomi ve askeri yapısını büyük oranda kontrol eden Lahur Talabani'nin tüm yetkileri 15 Temmuz'da elinden alındı. Taraflar arasında kısmi çatışmaların yaşandığı süreç bir darbe olarak nitelendirildi. Bafıl Talabani, tarafından şantaj, adam kaçırma, yargısız infaz, rüşvet ve kaçakçılık ile suçlanan Lahur Talabani'ye KYB bölgesini terk etmesi için süre verildi. Bölge kaynakları, görüşmelerde Lahur'un KYB bölgesinde kalması konusunda siyasi, askeri, ekonomik tüm hareketlerinin kontrol altında olması şartı ile anlaşıldığını kaydediyorlar. PKK elebaşısı Ferhat Abdi Şahin, Lahur Talabani'ye kendi bölgesinde kalabileceği vaadinde de bulundu. Süleymaniye'de gizli gerçekleşen bazı görüşmelere CIA ajanları da katıldı.