KYK 2. yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK ek yerleştirme sonuç sayfası

KYK 2. yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. KYK ek yerleştirme sonuç sayfası da yoğun bir şekilde araştırılıyor. İlk etapta hiçbir yurda yerleşemeyen adaylar için KYK yurt yedek yerleştirme süreci başladı. Asıl kayıt döneminin sona ermesiyle birlikte gözler KYK yurt yedek yerleştirme işlemlerine çevrildi. 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve arasınıf 1. yedek yurt sonuçları dün açıklandı. Öğrenciler sonuçlara https://sonuc.kyk.gov.tr/adresinden ulaşabilecek. 1. yedek başvurularının ardından şimdi ise gözler KYK 2. yedek yurt sonuçlarına çevrildi. KYK 2. yedek yurt başvuruları hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

KYK 2. YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlk üç yedek yerleştirme tarihleri de açıklandı. İlk yedek yerleştirme 5 Eylül Perşembe günü açıklandı. İkinci yedek yerleştirme 9 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde yapılacak. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

YURT KAYITLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ adresindeki YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden “Yurt Taahhütname Onayı” yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini 3 Eylül saat 22.45’e kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihe kadar öğrenciler e-Devlet’e giriş yaparak YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden yurt taahhütname onayı yapabilecekler.

YURTLAR 1 EYLÜL’DE AÇILIYOR

KYK, bir yeniliğe daha imza atarak yurtların açılış-kapanış tarihlerini sabitledi. Üniversitelerin akademik takvimlerine göre her yıl farklı tarihler arasında hizmet veren yurtlar artık her yıl 1 Eylül-30 Haziran tarihleri arasında hizmet verecek.

1 Eylül tarihi itibarıyla öğrencilerini karşılayacak olan yurtlar, 30 Haziran 2020 tarihinde hizmete kapanacak. Yaz döneminde yaz okulu, sınav, zorunlu kurs, zorunlu staj vb. sebeplerle yurtta barınmak isteyen öğrenciler için de nöbetçi yurtlar gençlerin hizmetinde olacak.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmış, yaz aylarında (temmuz ve ağustos) yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmaması karara bağlanmıştı. Buna göre yurtta Temmuz ve Ağustos aylarında yurtta kalmayan öğrenciler yurt ücreti ödemeyecek.

İlk yerleştirme sonrası yerleşen öğrenciler, 1 Eylül’den itibaren yurtlarda barınabilecek. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.

Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde çekilmiş en az 4 adet fotoğraf, ve Genel Müdürlük tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasını yurt müdürlüğüne teslim etmesi gerekiyor.

ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLER

Başvuru esnasında özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin özel ve özür durumları, ilgili kamu kurum ya da kuruluşlarından doğrulanamamış ise öğrencilerin sonuç ekranında belirtilen belgeyi yurtta barınmaya başladığı tarihte yurt müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin kayıtlı kaldığı günlerin ücreti tahsil edilecek ve yurt hakkı geçersiz sayılacak.