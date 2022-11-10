KYK borçlarına faizsiz ödeme Resmi Gazete'de yayımlandı! KYK faizleri ne zaman silinecek?

KYK borçlarına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, KYK öğrenim kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeyecek. Peki KYK faizleri ne zaman silinecek?

KYK BORÇLARINA FAİZSİZ ÖDEME RESMİ GAZETE'DE!

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, KYK öğrenim kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeyecek. Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeyecek.

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK'den teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde TÜFE uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek.

Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek. Katkı kredisi borcu ödemelerinde de bu esaslar uygulanacak.

KYK FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?

KYK borç faizleriyle ilgili kararın, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi, e-Devlet üzerinden de kademeli olarak görülmesi bekleniyor.