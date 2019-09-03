Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü tarafından başvuruları alınan yurt yerleştirme başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte yerleşemeyen öğrencilerin gözü yedek başvuru tarihlerine çevrildi. KYK ek yerleştirme başvuruları başladı mı? KYK yedek yurt başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtları da merak ediliyor. KYK ek yerleştirme başvurularına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

KYK EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK ek yerleştirme başvuruları henüz başlamadı. KYK ilk üç yedek yerleştirme tarihleri belli oldu. İlk yedek yerleştirme 5 Eylül, ikinci yedek yerleştirme 9 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

KYK YEDEK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresi üzerinden YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor. Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

Öğrencilerin kaydoldukları üniversitenin akademik takvim başlangıcına göre yurtta barınmaya başlaması gerekiyor. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.

2019 YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yeni dönemde yurt ücretleri artış gösterecek. Geçen yıl 180 lira olan yurtların ücreti 215 lira, 213 lira olanlar 250 lira, 237 lira olanlar 280 lira, 258 lira olanlar 310 lira, 285 lira olanlar 340 lira olarak tahsil edilecek.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.