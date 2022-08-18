KYK yurdunda ücretsiz konaklayan gençler Mardin'de tarihle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Haziran'da yaptığı açıklamanın ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığının yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençlere 81 ilde seçilen KYK yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunması, deniz yerine tarihle buluşmak isteyen gençlerden de büyük ilgi gördü.

Ücretsiz yurt fırsatından yararlanarak tatilde tarihi mekanları ziyaret etmek isteyen gençler rotasını kadim kent Mardin'e çevirdi.

15 Temmuz'dan bu yana başta İstanbul, Denizli, Sivas, Konya, Bayburt ve Adana olmak üzere ülkenin dört bir yanından 500 genç, tarihi ve turistik mekanlarıyla ön plana çıkan Mardin'e geldi.

Kentte konaklayacakları, kendileri için özel olarak hazırlanan Mardin Artuklu Kız Öğrenci Yurdu'na gelen ve burada görevli personel tarafından karşılanan gençler birbirleriyle tanıştı, odalarına yerleşti.

Gençler, farklı kültürlerin, dillerin ve dinlerin hoşgörüyle kardeşçe yaşadığı, camileri, medreseleri, kiliseleri ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle ilgi gören kentte, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ile Deyrulzafaran Manastırı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekanı gezme fırsatı buldu.

- "BİZİM İÇİN BÜYÜK AVANTAJ"

Gençlerden Ayşe Cemre Sağlam, AA muhabirine, kendilerine yönelik güzel bir imkan sağlandığını, bu kapsamda Denizli'den geldiğini söyledi.

"Burayı çok merak ederek geldik. Tarihi yerleri o kadar güzel ki görmeyi çok istiyorduk. Gençlik ve Spor Bakanlığının yurdunda kaldık. Bizim için büyük bir avantaj bu." ifadelerini kullanan Sağlam, camileri, kiliseleri, merak ettikleri tarihi mekanları gezdiklerini, Mardin manzarasını izlediklerini anlattı.

Sağlam, Mardin'i çok beğendiklerini, bütün gençlerin çok memnun kaldığını anlatarak, sunulan imkanlarla yurtta çok rahat ettiklerini dile getirerek, kendilerine bu imkanı sunanlara teşekkür etti.

- "İYİ Kİ BU YURDA GELMİŞİZ"

Denizli'den gelen Esra Çiğdem de çok merak ettiği tarihi şehri görmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Bu şehri çok sevdiğini anlatan Çiğdem, Mardin'de vakit geçirmekten çok keyif aldığını ifade etti.

Arkadaşlarıyla çok keyifli vakit geçirdiğini dile getiren Çiğdem, "Buranın kültürünü, tarihi yapılarını, her şeyini çok beğendim. Kaldığımız yurt çok temiz. İyi ki bu yurda gelmişiz. Yurtta ücretsiz konakladım. Süper bir imkandı bizim için. Her şeyin ayarlaması çok güzel yapılmış. Sadece geldik ve geziyoruz." dedi.

- "MARDİN'İ GÖRMEK İSTİYORDUM, BU İMKAN SAYESİNDE GELEBİLDİM"

Bakanlığın sunduğu imkanla Mardin'i görme fırsatı bulduğunu söyleyen Semih Kurt da doğu batı arasında kültür alışverişi yaptıklarını kaydetti.

Kurt, "Kendi imkanlarımızla belki gidip göremeyeceğimiz yerleri gördük bu sayede. Mardin gibi bir şehre gelmek gerçekten gurur verici. Mardin gerçekten çok güzel. Mardin'i görmek istiyordum, bu imkan sayesinde çok rahat bir şekilde gelebildim." dedi.

Sude Yiğit ise yurtta ücretsiz kaldıklarını ve Mardin'in tarihi mekanlarını gezme fırsatı bulduklarını ifade ederek, bu fırsatı sunan herkese teşekkür etti.

- "ÇOK MEMNUN KALDIK"

Van'dan gelen İlknur Yiğit de Mardin'de gezilecek, görülecek çok fazla yer olduğunu belirterek, Bakanlığın sağladığı imkanla KYK yurdunda ücretsiz konakladıklarını söyledi.

Yurtta her türlü imkanın kendilerine ücretsiz sunulduğunu anlatan Yiğit, "Çok memnun kaldık. İlk defa geldim buraya. Mümkün olursa bir daha geleceğim. Arkadaşlara da tavsiye ederim, gezsinler, görsünler." diye konuştu.

