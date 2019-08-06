Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girerek tercih yapan adaylar, yerleştikleri üniversiteyi ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden görebilecekler. ÖSYM YKS 2019 tercih sonuçlarını açıkladı. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden şifre ve TC kimlik numaralarını girerek, kazandıkları bölümleri görebilecek.YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 19-23 Ağustos arasında alınacak. Yerleşen öğrenciler şimdi ise KYK yurt başvurusu 2019 tarihleri açıklandı mı? KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte tüm bu soruların yanıtlarını sizler için araştırdık...

KYK YURT BAŞVURUSU 2019 TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Burs ve Geri Ödemeli Burs ve yurt başvurularının ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı.

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve yurt başvurularI hakkında resmi açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

KYK BURSU NASIL ALINIR?

KYK bursu alabilmek için önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmanız gerekiyor. KYK burs başvuruları her yıl e-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Başvururken sizden kazandığınız bölüm, ailenizin birey sayısı, yardıma muhtaç kişinin olup olmadığı, ev-arsa-araba bilgileri, anne ve babanızın meslekleri, bordro bilgileri gibi bilgiler istenmektedir. Daha sonra şeffaf bir yönetim tarafından başvurular incelenerek ihtiyaç sahiplerine her ay ödeme yapılıyor.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Şehir dışında üniversite eğitimi alacak öğrencilerin gerçekleştirildiği KYK yurt başvurularını tek tek detaylı olarak incelenip değerlendirilmesiyle beraber ''kyk.gsb.gov.tr''den duyurulacaktır.