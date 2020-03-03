L-39 savaş uçağının özellikleri nelerdir? Aero L-39 Albatros uçağını hangi ülkeler kullanıyor?

star.com.ttr 03 Mart 2020 Salı 12:42 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 12:42

Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürüldüğü bildirildi. Vatandaşlar L-39 uçağının özelliklerini arama motorlarında araştırmaya başladılar. İşte, L-39 savaş uçağının özellikleri nelerdir? L-39 Albatros uçağını hangi ülkeler kullanıyor? sorularının cevapları ve detaylar...

Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." denildi.



Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2020

Aero L-39 Albatros



Aero L-39 Albatros Çek Cumhuriyeti'nin yüksek performanslı eğitim uçağıdır. L-29 Delfin'in yerini almıştır. İlk ikinci nesil jet eğitim uçağıdır ve ilk çok güçlü turbofan projesidir. Geliştirilmiş tipleri L-59 Albatros ve L-139'dur. Dünya'da yaklaşık 30 ülkenin servisinde 2,800 uçak vardır ve L-139 Alca yavaş yavaş bu uçaktan geliştirilmiştir. Albatros çok yönlüdür, temel ve gelişmiş eğitim uçağı olduğu kadar hafif saldırı görevlerini de yerine getirebilme kabiliyeti vardır ve Dünya'da geniş ölçüde kullanılan bir eğitim uçağıdır.

Genel Özellikler

Mürettebat: 2

Uzunluk: 12.13 m (39 ft 10 in)

Kanat açıklığı: 9.46 m (31 ft 0 in)

Yükseklik: 4.77 m (15 ft 5 in)

Kanat yüzölçümü: 18.8 m² (202 ft²)

Boş ağırlık: 3,459 kg (7,625 lb)

Maksimum kalkış ağırlığı: 5,700 kg (12,560 lb)

Motor: 1× Progress/Ivchenko AI-25TL turbofan, 16.9 kN (3,800 lbf)

Performans

Asla geçilmemesi gereken hız: Mach 0.80

Maksimum hız: 4,000 metrede 750 km/h (400 knots, 470 mph)

Menzil: 1,000 km

Servis tavanı: 11,500 m (37,730 ft)

Tırmanma oranı: 22 m/saniyede (4,330 ft/dakikada)

Kanat yüklemesi: 250.0 kg/m² (51.23 lb/ft²)

Güç/ağırlık: 0.37

Kalkış rulesi: 530 m (1,700 ft)

İniş rulesi: 600 m

Silahlar

4 dış yükleme noktasına 1,290 kg (2,840 lb) yük yüklenebilir, bunlar:

K-13 ve R-60 havadan havaya füzeler

7.62 mm'lik makineli tüfek podları

Serbest düşümlü bombalar ve misket bombaları

Roket fırlatıcıları

Havada atılabilir depo

Kullanan ülkeler:

Azerbaycan

Cezayir

Afganistan

Ermenistan

Bangladeş

Bulgaristan

Kamboçya

Küba

Çek Cumhuriyeti

Çekoslovakya

Almanya

Mısır

Estonya

Etiyopya

Gürcistan

Macaristan: 2009'da kullanımdan çekti, L-159'larla değiştirilecek.

Irak

Kazakistan

Kırgızistan

Libya

Litvanya: yeni motor ve yeni avyonikler. L-159 alımı teklif edilmiştir.

Nikaragua

Nijerya

Kuzey Kore

RomanyaRomanya

RusyaRusya

Slovakya

Sovyetler Birliği

Suriye

Tayland: L-39ZA/ART

Tunus

Türkmenistan

Uganda

Ukrayna

Amerika Birleşik Devletleri

Özbekistan

Vietnam