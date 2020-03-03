L-39 savaş uçağının özellikleri nelerdir? Aero L-39 Albatros uçağını hangi ülkeler kullanıyor?

Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürüldüğü bildirildi. Vatandaşlar L-39 uçağının özelliklerini arama motorlarında araştırmaya başladılar. İşte, L-39 savaş uçağının özellikleri nelerdir? L-39 Albatros uçağını hangi ülkeler kullanıyor? sorularının cevapları ve detaylar...
Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." denildi.
Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2020
Aero L-39 Albatros Çek Cumhuriyeti'nin yüksek performanslı eğitim uçağıdır. L-29 Delfin'in yerini almıştır. İlk ikinci nesil jet eğitim uçağıdır ve ilk çok güçlü turbofan projesidir. Geliştirilmiş tipleri L-59 Albatros ve L-139'dur. Dünya'da yaklaşık 30 ülkenin servisinde 2,800 uçak vardır ve L-139 Alca yavaş yavaş bu uçaktan geliştirilmiştir. Albatros çok yönlüdür, temel ve gelişmiş eğitim uçağı olduğu kadar hafif saldırı görevlerini de yerine getirebilme kabiliyeti vardır ve Dünya'da geniş ölçüde kullanılan bir eğitim uçağıdır.
Genel Özellikler
Mürettebat: 2
Uzunluk: 12.13 m (39 ft 10 in)
Kanat açıklığı: 9.46 m (31 ft 0 in)
Yükseklik: 4.77 m (15 ft 5 in)
Kanat yüzölçümü: 18.8 m² (202 ft²)
Boş ağırlık: 3,459 kg (7,625 lb)
Maksimum kalkış ağırlığı: 5,700 kg (12,560 lb)
Motor: 1× Progress/Ivchenko AI-25TL turbofan, 16.9 kN (3,800 lbf)
Performans
Asla geçilmemesi gereken hız: Mach 0.80
Maksimum hız: 4,000 metrede 750 km/h (400 knots, 470 mph)
Menzil: 1,000 km
Servis tavanı: 11,500 m (37,730 ft)
Tırmanma oranı: 22 m/saniyede (4,330 ft/dakikada)
Kanat yüklemesi: 250.0 kg/m² (51.23 lb/ft²)
Güç/ağırlık: 0.37
Kalkış rulesi: 530 m (1,700 ft)
İniş rulesi: 600 m
Silahlar
4 dış yükleme noktasına 1,290 kg (2,840 lb) yük yüklenebilir, bunlar:
Kullanan ülkeler:
Azerbaycan
Cezayir
Afganistan
Ermenistan
Bangladeş
Bulgaristan
Kamboçya
Küba
Çek Cumhuriyeti
Çekoslovakya
Almanya
Mısır
Estonya
Etiyopya
Gürcistan
Macaristan: 2009'da kullanımdan çekti, L-159'larla değiştirilecek.
Irak
Kazakistan
Kırgızistan
Libya
Litvanya: yeni motor ve yeni avyonikler. L-159 alımı teklif edilmiştir.
Nikaragua
Nijerya
Kuzey Kore
RomanyaRomanya
RusyaRusya
Slovakya
Sovyetler Birliği
Suriye
Tayland: L-39ZA/ART
Tunus
Türkmenistan
Uganda
Ukrayna
Amerika Birleşik Devletleri
Özbekistan
Vietnam