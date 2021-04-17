Laboratuvar ortamında üretiliyor: Araziye bırakıldılar

DHA 17 Nisan 2021 Cumartesi 09:55 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 09:57

Orman böcek ve hastalıklarına karşı en etkili mücadele metotlarını tespit ederek çıkabilecek zararlı ve enfeksiyonlara karşı mücadele planlarının uygulanmasını sağlayan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, kızılçam ağaçlarına zarar veren çam kese böcekleriyle mücadelesini sürdürüyor. İzmir'in Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi yakınlarında, çam kese böceği zararlısına karşı laboratuvarda üretilen calosoma böcekleri doğaya salındı. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, ormanlara zarar veren çam kese böceğinin yırtıcılarına 'calosoma sycophanta' adı verildiğini belirterek zararlılarla biyolojik mücadelenin sürdürüldüğünü açıkladı. Doğaya zarar verilmemesi amacıyla çam kese böceğinin larvalarını yiyen yırtıcı böceği ürettiklerini kaydeden Derince, laboratuvar çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Calosoma sycophanta, çam kese böceğinin yırtıcısıdır. Biz bu böceği laboratuvarımızda üretiyoruz. Larvalarını çam kese böceğinin tırtıllarını yemek üzere araziye bırakıyoruz. Çam kese böceğiyle mücadele edebilmek için öncelikle biyolojisini bilmek gerekir. Bir larvanın üretilip doğaya salınması yaklaşık 3 haftalık bir süredir. Doğadan topladığımız böcekleri laboratuvarımıza getirip yumurtlamalarını sağlıyoruz. O yumurtaları da ayrı kaplara alarak yeni larvaların çıkıp yeni böceklerin büyümesini sağlıyoruz. Daha sonra onları doğaya salıyoruz. Bir böceğin yumurtlayıp tekrar ergin hale gelmesi yaklaşık 3 haftalık bir süre alıyor. Bu işlem çam kese böceğinin doğada faaliyette olduğu 3 ay içerisinde devam ediyor. Bir larvayı 3 haftada yetiştiriyoruz. Ama dönemi 3 ayı kapsıyor."

Çam kese böceğinin iklim değişikliklerine bağlı kalmak şartıyla kasım- aralık aylarında yumurtadan çıkıp çamların yapraklarına doğru gittiğini hatırlatan Zafer Derince, kızılçamların yapraklarını yiyen böceklerin kış aylarını keselerinde geçirdiğini ifade etti. Zararlıların genel olarak geceleri daha fazla yaprak yediğini söyleyen Derince, "Bu böcekler mart sonu nisan başlarında tren katarı şeklinde toprağa inerler. Toprağın altında pupa olarak yazı geçirirler, ekim- kasım gibi çıkıp ergin hale geçerler ve kelebek halinde olurlar. Bu süreçte çamların ibrelerini bir araya getirerek yumurtlarlar. Erginler öldükten sonra yumurtalardaki larvalar çıkıp tekrar ağaçta yaprakları yemeye başlarlar. Biz bu biyolojiyi bildiğimiz için yırtıcı böcekleri, çam kese böcekleri ağaçlarda tırtıl halindeyken bırakırız" dedi.

BİR HEKTARA EN AZ 20 ADET BÖCEK

Türkiye'de kızılçam ağaçlarının ağırlıklı olarak Akdeniz iklim kuşağında yayılım gösterdiğini belirten Derince, İzmir ve Manisa'yı kapsayan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı alanda yaklaşık 800 bin hektar kızılçam ağacı bulunduğunu dile getirdi. Zarar gören yerleri bölge şefleri aracılığıyla tespit ettiklerini ve mücadeleyi yoğunlaştırdıklarını anlatan Derince, calosoma böceğini ormanda hektara en az 20 adet olacak şekilde bıraktıklarını kaydetti. Derince, çam kese böceğinin zararıyla ilgili olarak kamuoyunda bir takım yanlış bilgiler olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Çam kese böceği kesinlikle ormanları kurutmaz. Büyümesini yavaşlatır ama 2-3 yıl mücadele edilmese bile kurutmaz. Kışın sonlarına doğru kurumuş gibi gözükse de ağaçlar daha sonra yeşerir. Yangınlarla çam kese böceği mukayese ediliyor. O kadar zararlı bir böcek değil. Yani yangınlarla mukayese edilebilecek kadar çok zararı olan bir böcek değil. Biz de zaten çalışmalarımızla bu böceği dengede tutmaya çalışıyoruz. Sıfırlamamız mümkün değil ancak bir dengede tutup tabiatın dengesini muhafaza etmek istiyoruz."