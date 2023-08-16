Laçın'daki Ermenistan'ın provokatif adımlarının perde arkası!

Karabağ Savaşı'yla 28 yıl sonra kurtarılan Laçın, dünya gündeminin üst sıralarına yerleşti. Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Laçın'da Azerbaycan'ın aldığı önlemler nedeniyle insani durumun kötüleştiği ve abluka uygulandığı şeklindeki iddiaları gerçeğe dayanmıyor. Bakü BMGK'ya yapılan çağrının, Erivan'ın uluslararası hukuka dayalı kabul edilebilir bir çözüm istemediğinin bir göstergesi olduğuna işaret ediyor.



Sabah'ın haberine göre; Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin yasa dışı yollardan bölgeye konuşlandığı, askeri ve mühendislik çalışmaları yaptığı defalarca Bakü tarafından uluslararası düzeyde bildirildi. Öte yandan Ermeni menşeli ama ne Erivan ne de Bakü egemenliğini istemeyen bir grup için de Laçın üzerinden silah ve mühimmat taşındığı tespit edildi.

Laçın-Hankendi yolunda sınır muhafızlarına Ermenistan'dan ateş açıldı. Bölgede, uçaklara radyo frekansı parazitiyle saldırılar düzenlenmesiyle uçuş güvenliğini tehlikeye atan radyo-elektronik harp cihazlarının kullanıldığı belirlendi. Bu gelişmeler üzerine Azerbaycan, toprağı olan Laçın yolu üzerinde güvenlik tedbirlerini devreye soktu.



İnsani mülahazalar noktasında gerekli hassasiyeti gösteren Azerbaycan, tıbbi geçişlere müsaade ediyor. Karabağ'daki Ermeni nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması ve kapsamlı malzeme nakli için 60 kilometrelik bir yol olan "Ağdam-Hankendi" dahil olmak üzere alternatif güzergahların kullanabileceğine işaret ediyor. Bu durum abluka iddiasının tamamen gerçeklikten uzak olduğunu ortaya koyuyor.



BMGK'YI MANİPÜLASYON KAMPANYASI ARACINA DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞIYOR



Azerbaycan, BMGK'yı siyasi, askeri manipülasyon kampanyasının bir aracına dönüştürmeye çalıştığını kaydederken, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisi için sarf edilen çabalara rağmen Erivan'ın maksatlı gerilim ve rövanş politikasının kurbanı olduğunu savunuyor. Bakü, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerin haklarını ülke anayasasına göre güvence altına alacağını vurguluyor. Azerbaycan, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü adımı kararlılıkla engelleyeceğinin de altını çiziyor.

TÜRKİYE AZERBAYCAN'IN YANINDA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'un Ankara ziyaretinde konuya ilişkin, "Azerbaycan, hangi tedbiri gerekli görüyorsa onu alır ve almak da en büyük egemenlik haklarından biridir.

Azerbaycan'ın bu konuda eleştirilmesinin haklı bir zemini olmadığını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Ermenistan'dan beklentimiz, provokatif adımlardan kaçınarak, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıması, Karabağ'da bulunan Ermeni nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için, "Ağdam-Hankendi" ve diğer alternatif yolların kullanılmasına, ayrıca Azerbaycan'ın Ermeni nüfusunu yeniden entegre etme çabalarına destek vermesidir.



Türkiye, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için dost ve kardeş Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ile insani alandaki çabalarının desteklenmesi ve durumu daha da ağırlaştırıcı eylemlerden kaçınılması gerektiğine inanmaktadır" denildi.

LAÇIN NEDEN ÖNEMLİ?

Ermenistan sınırında bulunan Laçın, hem stratejik konumu hem de yeraltı kaynakları ve maden açısından büyük bir öneme sahip. Laçın, Erivan'ın 1990'lı yıllarda Karabağ'ı işgalinde ilk hedeflerinden biri olmuştu.

Laçın'ın işgaliyle Ermenistan'la Dağlık Karabağ arasında doğrudan bir bağlantı elde ederek, buradaki yol sayesinde aldıkları destekle Dağlık Karabağ'ın tamamını ve çevresindeki illeri işgal etmişlerdi. Erivan yönetimi, sınırdaki Laçın'ın demografik yapısını değiştirmek için resmi politika izlemiş, işgal döneminde farklı bölgelerden binlerce Ermeni nüfus getirilerek, Laçın'da Azerbaycanlıların terk ettiği köylere yerleştirmişti.

Laçın'da Ermenistan işgalinden önce 65 binden fazla Azerbaycanlı yaşıyor, Ermeni nüfus bulunmuyordu. Ermenistan'ın 1992'de işgal ettiği Laçın, 28 yıl sonra gerçek sahibi Azerbaycanlılara teslim edildi.

