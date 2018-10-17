Ladik Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı, FETÖ'den gözaltına alındı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ladik ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Ladik Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen B.S. evinde gözaltına alındı.

Emniyete getirilen şüpheli, işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları belirlenen bir yüzbaşı ile 49 üsteğmen hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.