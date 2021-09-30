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  • Laf atma tartışmasında 17 yaşındaki çocuk öldü
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Laf atma tartışmasında 17 yaşındaki çocuk öldü

İzmir'de laf atma tartışmasında M.A'nın (20) kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladığı Batuhan Barlak (17) hastanede hayatını kaybetti.

DHA30 Eylül 2021 Perşembe 12:27 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 12:27
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Olay, saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Barış Yapı Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçisi M.A. evine gittiği sırada sitenin bahçesinde iki arkadaşıyla kaldırımda oturan Batuhan Barlak'a, "İyi akşamlar, ulan" diyerek seslendi.

Barlak'ın "Ne diyorsun, ulan sen" diyerek karşılık vermesi sonucu kavga çıktı. M.A. cebinden çıkardığı bıçakla Barlak'ı kalbinden yaralayıp kaçtı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barlak, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan Suriye uyruklu M.A.'yı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. M.A.'nın teslim edildiği İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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