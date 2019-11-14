''Lanet PKK ve PYD yerin dibine batsın''

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül’den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor. Kütahya’dan Diyarbakır’a gelen Hatice Levent, Bitlis’te üniversite okuduğu sırada kızı Fadime’nin terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

BİZİM ZARARIMIZ YOK

Levent, “Kızım Fadime için geldim, Fadime’mi dağa götürdüler, kızımdan ne istediler? Ben yavrumu istiyorum, bizim kimseye zararımız yok. Eyleme devam edeceğiz, yerin dibine batsın PKK ve PYD denilen lanetler. Bizi yakıp yıktılar evlatlarımızı versinler. Anneler gelsinler bizimle beraber olsunlar, evlerinde oturup ağlamasınlar, gelsinler buraya hep beraber mücadelemizi sürdürelim. Buraya gelsinler yavrularımızı o lanetlerin elinden kurtaralım” dedi. Mardin’in Derik ilçesinden gelen ailelerden Şehmus Kaya ise, İstanbul’da polis memuruyken, Muş’ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine döndüğü sırada Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğlu Vedat Kaya için oturma eylemlerini sürdürüyor. Kaya, devletten HDP’lilere verdikleri maaşları kesmesini istedi. Kaya, “Çocuğumuzun herhangi bir yerinden kan gelirse HDP sorumludur, ben sağ salim çocuğumu istiyorum” diye konuştu.

MÜCADELEYE DEVAM

‘Nereye kadar korkacaklar, insan çocuğu için ölmese kimin için ölür’ diyen Kaya. “Yazıklar olsun onlara, bu çocukların başına herhangi bir şey gelirse HDP sorumludur, sonuna kadar bunlarla mücadele edeceğim. Devletimize de sesleniyorum bunlara verdikleri maaşlarla bize zulüm etmesin, devlet bunların maaşını kesin. Bunları 7 yaşındaki çocuklara bile tanır, KCK, YDGH, PYD, YPG, HDP hepsi aynı” dedi. Bu arada HDP İl binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Fatma Bingöl, örgütte yer alan bir yakınının dağda teröristlerce öldürüldüğü haberini alınca sinir krizi geçirdi. Fatma Bingöl’e sağlık ekipleri müdahale etti. Bingöl, “Yeter artık çocuklarımız ölmesin” diye konuştu.