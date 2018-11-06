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Laos'a Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret gerçekleşti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, iki gün sürecek ziyarette Laos Başbakanı ve dışişleri bakanı ile görüşmelerde bulunacak.

  • AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere Laos'a gidecek. Çavuşoğlu'nun ziyareti, Dışişleri Bakanı seviyesinde bu ülkeye yapılacak ilk ziyaret olacak.
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Çavuşoğlu'nun 7-8 Kasım tarihlerinde Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceği bildirildi.
 
Söz konusu ziyaretin Türkiye'den Laos'a Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk olacağı vurgulanan açıklamada, Çavuşoğlu'nun bu çerçevede mevkidaşı Saleumxay Kommasith ile yapacağı görüşmelerde, Türkiye ile Laos arasındaki ilişkiler ve iş birliğini geliştirme imkanlarını ele alacağı, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi.
 
Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, Laos Başbakanı Thongloun Sisoulith tarafından da kabul edileceği kaydedildi. 

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