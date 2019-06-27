Laricani'den ABD'ye 'İran'la ilgili istihbaratınız hatalı' uyarısı

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, başkent Tahran'da basına açıklama yapan Laricani, İran ile ABD arasındaki gerginliği değerlendirdi.

ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) Hürmüz Boğazı'nda Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düşürülmesine ilişkin Laricani, "ABD İHA'sının vurulması onlara İran sınırlarını ihlali tekrar etmemeleri için ders oldu. Bir kez daha sınırlarımızı ihlal etme hatasına düşerlerse İran'ın tepkisi çok daha güçlü olacaktır." ifadelerini kullandı.

Laricani, ABD'nin İran'la ilgili istihbaratı Tahran'ın terör örgütü kabul ettiği HMÖ gibi rejim karşıtı gruplar üzerinden elde ettiğine işaret ederek, "ABD, istihbaratını münafıklardan (HMÖ) sağlıyor. Bu yüzden hatalı istihbarat alıyorlar ve hatalı istihbarat üzerinden İran aleyhinde kararlar veriyorlar." dedi.

ABD-İRAN GERİLİMİ

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginlik geçen hafta Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'ye ait İHA'yı Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmanmıştı.

İran, İHA'nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu savunurken ABD, uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.

Trump, cuma günü İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiğini, ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.

HALKIN MÜCAHİTLERİ ÖRGÜTÜ NEDİR?

İran'da Şah rejimine karşı 1965'te ortaya çıkan "İslamcı sosyalist" ideolojiye sahip Halkın Mücahitleri Örgütü, 1979'daki devrimden sonraki süreçte Tahran yönetimiyle yollarını ayırdı. Bu süreçte İran'da sivil ve askeri hedeflere saldırılar düzenleyen örgüt, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada tarafından terör örgütü kabul edildi. AB 2009'da, ABD ise 2012'de örgütü terör listesinden çıkardı.

Örgüte bağlı İran Ulusal Direniş Konseyinin geçen yıl haziranda Paris'te düzenlediği etkinliğe, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen eski New York Belediye Başkanı Rudy Giulliani ve Arap ülkelerinden bazı üst düzey isimler de katılmıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Temmuz 2017'de Paris'te düzenlenen HMÖ etkinliğine katılarak, "2019'dan önce İran'daki rejimi devireceklerini ve Tahran'da kutlama yapacaklarını" söylemişti.