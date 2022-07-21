Lastik botla denize açılan adam aranıyor

Ahmetçe köyü altı mevkisinde lastik botla denize açılan Osman Boran, bir süre sonra gözden kayboldu.

Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince geniş kapsamlı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Boran'ın bulunması için 3 bot ve 5 kişilik dalış ekibiyle denizden, bir helikopterle de havadan çalışmalar sürdürülüyor.

Bu sırada Boran'ın denize açıldığı bot sahilde vatandaşlar tarafından bulundu. Jandarmanın çevresinde güvenlik şeridiyle önlem aldığı lastik botta, olta ve kova içinde balıkların bulunduğu öğrenildi.