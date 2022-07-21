İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2022 Perşembe / 22 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,683
  • EURO
    18,0386
  • ALTIN
    956.18
  • BIST100
    2524.44
Güncel

Lastik botla denize açılan adam aranıyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde denize açıldıktan sonra kaybolan kişiye ait lastik bot bulundu. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince geniş kapsamlı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AA21 Temmuz 2022 Perşembe 12:47 - Güncelleme:
ABONE OL

Ahmetçe köyü altı mevkisinde lastik botla denize açılan Osman Boran, bir süre sonra gözden kayboldu.

Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince geniş kapsamlı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Boran'ın bulunması için 3 bot ve 5 kişilik dalış ekibiyle denizden, bir helikopterle de havadan çalışmalar sürdürülüyor.

Bu sırada Boran'ın denize açıldığı bot sahilde vatandaşlar tarafından bulundu. Jandarmanın çevresinde güvenlik şeridiyle önlem aldığı lastik botta, olta ve kova içinde balıkların bulunduğu öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.