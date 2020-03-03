İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1799
  • EURO
    6,8927
  • ALTIN
    319.122
  • BIST100
    107310
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Lastik değiştirirken TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Güncel

Lastik değiştirirken TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

ANKARA'da, TIR'ın patlayan lastiğini değiştiren şoför ve muavini, arkadan gelen başka bir TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Çarpan TIR'ın sürücüsü de yaralandı.

DHA03 Mart 2020 Salı 07:12 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 07:12

Kaza, saat 05.00 sıralarında Ankara Çevre Yolu'nun Eryaman kesiminde meydana geldi. İstanbul yönüne giden narenciye yüklü 33 HN 836 plakalı TIR'ın lastiğinin patlaması üzerine sürücü, TIR'ı yol kenarına park etti. TIR şoförü ve muavini, lastiği değiştirmek için aracı krikoyla kaldırdığı sırada, aynı yönden gelen Hakan Özkara yönetimindeki 01 CAF 71 plakalı TIR, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada, farklı yerlere savrulan şoför ve muavin yaşamını yitirirken, Özkara da hurdaya dönen TIR'da yaralandı.

Özkara, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken TIR sürücüsü ve muavinin kimliği, kaza yerinde tespit edilemedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bahar Kalkanı'ndan yeni görüntüler! Böyle vuruldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Suriye'deki Rus hava savunma sistemleri tamamen faydasız
Suriye'deki Rus hava savunma sistemleri tamamen faydasız

Suriye'deki Rus hava savunma sistemleri tamamen faydasız

ABD Savunma Bakanı paylaştı: Çarpıcı 'Türk general' detayı
ABD Savunma Bakanı paylaştı: Çarpıcı 'Türk general' detayı

ABD Savunma Bakanı paylaştı: Çarpıcı 'Türk general' detayı

'9 yılda ilk defa gökyüzündeki bir uçaktan korkmadık'
'9 yılda ilk defa gökyüzündeki bir uçaktan korkmadık'

'9 yılda ilk defa gökyüzündeki bir uçaktan korkmadık'

Avrupa'dan Türkiye'ye dev yatırım
Avrupa'dan Türkiye'ye dev yatırım

Avrupa'dan Türkiye'ye dev yatırım
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.