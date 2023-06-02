Gezi Kalkışması'nın 10. yılına girilirken Leman Dergisi, 31 Mayıs 2023 tarihli kapağında bir skandala imza attı.

28 Mayıs 2013 tarihinde Taksim Gezi Parkı'nda ağaçların kesildiği iddiasıyla başlayan ve AK Parti hükümetini hedef alan şiddet olaylarına dönüşen Gezi Kalkışması'nın üzerinden 10 sene geçti. Aradan geçen uzun yıllara rağmen kalkışmanın ülkeye olan olumsuz etkileri hala sürüyor.

TERÖR ÖRGÜTLERİ DESTEKLEDİ

Öyle ki ağaçların kesilmesi bahane edilerek başlatılan olaylarda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri asılırken Türk bayrakları yakıldı. PKK sempatizanları ile Fetullahçı Terör Örgütünün de (FETÖ) etkin olduğu gösterilerde kamu malları talan edildi, çevreye ciddi zarar verildi. 27 Mayıs'ta başlayan ve 8 Temmuz'a kadar süren Gezi Kalkışması'nın ülkeye maddi faturası da ağır oldu.

ÇOK SAYIDA KAMU BİNASI, POLİS ARACI, İŞ YERİ TAHRİP EDİLDİ

İstanbul'da başlayan ve ülke geneline yayılan olaylarda, 46 kamu binası, 231 polis aracı ve 44 ambulans kullanılmaz hale geldi, 80 belediye otobüsü ve 85 otobüs durağı yakıldı, 326 iş yeri, 201 araç tahrip edildi. Taksim başta olmak üzere birçok kentteki esnaf da eylem nedeniyle kepenk kapattığı için zarara uğradı.

100 MİLYAR DOLARLIK ZARAR

Gezi Kalkışması nedeniyle, faizler ilk defa, yüzde 4,6'dan yüzde 13'lere ulaştı, işsizlik çift haneye yükseldi, enflasyon tavan yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, o dönem yaptığı açıklamada Gezi Olayları'nın doğrudan maliyetinin 1,4 mliyar dolar olduğunu belirtti. Kalkışmanın dolaylı maliyetinin ise 100 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.

"SİZ Z'LER DAHA NE GEZİ'LER GÖRECEKSİNİZ..."

Sabah'ta yer alan habere göre; 'Gezi 10 yaşında' başlığı ile çıkan derginin kapağında Z ve Y kuşağını temsilen iki kişi yer aldı. Kapakta, Gezi Kalkışması'na katıldığı ifade eden kişi, o günlerden gururla söz ederken kendisinen yaşça küçük olan diğer kişi ise "Siz Y kuşağı ne şanslısınız abi ya... Biz Z kuşağı ne günlere kaldık" diye yanıt verdi. Gezi Kalkışması'nın yeniden yapılacağı imasında bulunan derginin kapağında "Öyle deme! Siz Z'ler daha ne Gezi'ler göreceksiniz" yanıtı yer aldı.

Söz konusu dergi kapağında ayrıca, terör örgütlerinin paçavralarını simgeleyen tişört detayı da gözlerden kaçmadı.