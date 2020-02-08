08.02.2020 18:15 - Güncelleme: 08.02.2020 18:23

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yabancı bir medya kuruluşuna verdiği röportajda kullandığı ifadeleri en sert biçimde kınıyorum." dedi.

İletişim Başkanı Altun, "Bu tür açıklamalar, ancak Türk milleti nezdinde kredisini tüketmiş bir siyasetçinin bireysel beka kaygısının yansıması olarak görülebilir." dedi.

"Türk milleti Mustafa Akıncı‘ya haddini bildirecek"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türk milleti, Mustafa Akıncı‘ya haddini bildirecek; bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir." dedi.