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Ayasofya Müzesi'ndeki provokasyon sebebiyle inceleme başlatıldı

İş kadını Leyla Alaton'un Ayasofya Müzesi'ne gece yarısı düzenlediği gezi, bir provokasyona dönüştü. Gezi esnasında, bir kadının Ayasofya içerisinde kutsal değerlere saygısızlık yaparak yaptığı bale figürleri sebebiyle inceleme başlatılırken skandal görüntüler sosyal medyada da büyük tepkiye yol açtı.

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İş kadını Leyla Alaton, 150 kişilik bir grupla, Ayasofya Müzesi'ne gece yarısı gezisi yaptı. Yapılan gezi esnasında genç bir kadın Ayasofta Müzesi'nin içinde kutsal değerlere saygısızlık yaparak bale dansı figürleri sergiledi. Ziyaretçiler, provokatörün bu saygısız hareketlerinin görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

Bu çirkin provokasyon sonrası Ayasofya Müzesi'nin resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada,"Tarafımızca konu hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi. İşte açıklamanın tamamı;

"MÜNFERİT BİR HAREKET"

Sosyal medyada bugün paylaşılan Ayasofya Camii'nde dans eden birinin fotoğrafı büyük tepkilere neden oldu.

Akşam saatlerinde bir tv kanalında canlı yayına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ersoy, şunları söyledi: "Bir saat önce öğrendim. Güvenlik kayıtlarını da izledim. Pazar günü değerlendireceğim. Münferit bir hareket ama Ayasoyfa manevi değerleri yüksek bir yer. Hassas olmak lazım. Herkesin dikkatli olması lazım. Yapanın bilinçli olduğunu sanmıyorum. Bir daha böyle bir şey olmaması için gerekli önlemleri alacağız. Bununla ilgili kararları alacağız . Türkiye'nin daha büyük sorunları var."

 

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