29 Nisan 2020 Çarşamba 08:51 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 08:51

İsveç'te, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen ve ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken ile ailesi PKK ve FETÖ destekçisi sosyal medya hesaplarının hedefi haline getirildi. Bu yalana CHP'li Engin Özkoç da katıldı. Gülüşken'in kızı A Haber canlı yayınına bağlanarak iddiaları bir kez daha çürüttü.

BAŞKAN ERDOĞAN'A VE FAHRETTİN KOCA'YA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Leyla Gülüşken canlı yayında yaptığı açıklamada babasının ve kardeşlerinin durumunun gayet iyi olduğunu Türkiye'de oldukları için mutlu olduğunu ifade etti. Gülüşken kendilerine destek veren başta Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere herkese teşekkür etti. Gülüşken, "Cumhurbaşkanımıza, sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve bize desteğini esirgemeyen milletimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Yine söylüyorum, Allah ülkemize zeval vermesin." dedi.

Sosyal medya üzerinden kendilerine karşı başlatılan linç kampanyasına da değinen Gülüşken şu ifadeleri kullandı;

BATMAN GERÇÜŞ'E KAYITLIYIZ

Konya Kulu'yla ya da Sağlık Bakanımızla hiçbir şekilde bir akrabalığımız yok Batman Gercüş'e kayıtlı Kayapınar Köyü'nde yaşıyorduk buraya gelmeden önce. Daha birçok söylentiler var, bunlarla da ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum.

ARABA BİZE AİT DEĞİL

Babamın arabayla çekilmiş bir fotoğrafı var, şunu belirtmek istiyorum ki o araba bize ait değildir. Babam milyarder değil, şu an milyarder olsa babamın yanında olmuş olurdum, burada çalışmak zorunda kalmış olmazdım.

HASTANE FOTOĞRAFI 2014 YILINA AİT

Daha önceden hastanede çekildiği bir fotoğrafı şu anmış gibi gösteriyorlar. Zaten fotoğrafa dikkatli bakıldığı zaman 2014 tarihli bir fotoğraf olduğu görülür.

CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ'A SERT TEPKİ: HİÇ ALLAH KORKUSU YOK

Babamın AK Parti paylaşımlarından ötürü, daha önce AK Parti Üyesi olduğu söyleniyor. AK Parti üyesi değil babam. Hepimiz özgürüz, hepimiz bir partiyi destekleyebiliriz. Biz insanlara nasıl hangi partiyi desteklediğine dair saygı duyuyorsak aynı şekilde saygı bekliyoruz. Özellikle şunu belirtmek istiyorum, CHP Milletvekili Engin Özkoç'un Twitter'dan paylaştığı 'tiyatro' tweetlerinin üzerine linç kampanyası başlatılmış, sırf eleştirmek, hükümeti karalamak için insanları kamuoyu önüne atıyorlar. Bu çok kötü bir durum. Bunlara maruz kaldığımız için gerçekten çok üzgünüz. Hiç Allah korkusu yok bu insanların, ne söyleyeceğimi bilmiyorum.