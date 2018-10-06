LG Mobile CEO'su şirketin katlanabilir akıllı telefon geliştirdiğini doğruladı

LG Mobile'ın CEO'su Jeong-hwan Hwang, V40 ThinQ'nun tanıtımı için düzenlenen etkinlikte katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon geliştirdiklerini resmen doğruladı.

Basın toplantısında yer alan Güney Kore merkezli Yonhap News'in haberine göre Hwang, LG’nin katlanabilir akıllı telefon çıkaran ilk üreticiler arasında yer almayı hedeflemediğini söyledi. Bunun yerine şirket, ürünün müşterilere gerçek değer sağladığından emin oluncaya kadar beklemeyi düşünüyor.

LG'den önümüzdeki yıl 5G'li telefon geliyor

Geçtiğimiz günlerde Lenovo'nun katlanabilir akıllı telefonunun prototipini gözler önüne seren bir video yayınlanmıştı. Samsung ve Huawei'nin geliştirdiği katlanabilir akıllı telefonlar da Lenovo'nun cihazı gibiyse, LG'nin katlanabilir telefon çıkarma konusunda aceleci davranmaması son derece akıllıca bir hareket olacak gibi görünüyor.

Hwang tüm bunların yanı sıra, LG'nin 2019'da 5G özellikli bir akıllı telefon çıkarmayı planladığını da söyledi.

(Donanım Haber)