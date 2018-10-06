Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

LG Mobile CEO'su şirketin katlanabilir akıllı telefon geliştirdiğini doğruladı

LG V40 ThinQ'nun tanıtım etkinliğinde basına açıklama yapan LG Mobile CEO'su Hwang Jeong-hwan, Güney Koreli şirketin katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon geliştirdiğini doğruladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

LG Mobile'ın CEO'su Jeong-hwan Hwang, V40 ThinQ'nun tanıtımı için düzenlenen etkinlikte katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon geliştirdiklerini resmen doğruladı.
 
Basın toplantısında yer alan Güney Kore merkezli Yonhap News'in haberine göre Hwang, LG’nin katlanabilir akıllı telefon çıkaran ilk üreticiler arasında yer almayı hedeflemediğini söyledi. Bunun yerine şirket, ürünün müşterilere gerçek değer sağladığından emin oluncaya kadar beklemeyi düşünüyor.
 
LG'den önümüzdeki yıl 5G'li telefon geliyor
Geçtiğimiz günlerde Lenovo'nun katlanabilir akıllı telefonunun prototipini gözler önüne seren bir video yayınlanmıştı. Samsung ve Huawei'nin geliştirdiği katlanabilir akıllı telefonlar da Lenovo'nun cihazı gibiyse, LG'nin katlanabilir telefon çıkarma konusunda aceleci davranmaması son derece akıllıca bir hareket olacak gibi görünüyor.
Hwang tüm bunların yanı sıra, LG'nin 2019'da 5G özellikli bir akıllı telefon çıkarmayı planladığını da söyledi.
 
(Donanım Haber)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

YPG/PKK Münbiç'i çukurlarla çevreledi

YPG/PKK Münbiç'i çukurlarla çevreledi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Ülke ülke yemek alışkanlıkları belli oldu! Bakın Türkler en çok ne yiyor

Ülke ülke yemek alışkanlıkları belli oldu! Bakın Türkler en çok ne yiyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA