LGS sınavına giderken kaza geçirdiler

Cavit Öztürk (33) idaresindeki 34 İY 3481 plakalı otomobil, Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya köyü yakınlarında, Servet Dağlı'nın (52) kullandığı 68 BH 433 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 34 plakalı otomobildeki Nisa Öztürk (14) ve Feyza Çaymaz (19) yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Dağlı'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yaralılardan Nisa Öztürk'ün, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılmak üzere ailesiyle Eşmekaya'dan Eskil'e gittiği öğrenildi.