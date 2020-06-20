LGS zor muydu? İşte Liselere Giriş Sınavı LGS soruları zor muydu kolay mı değerlendirmesi...

20 Haziran 2020 Cumartesi 13:18 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 13:18

Liselere Giriş Sınavı 2020 LGS bugün gerçekleşti. Uzun süredir sınava hazırlanan ve koronavirüs pandemisi nedeniyle tarih olarak bugüne alınan LGS'de liseye geçecek öğrencilerin stresi artık sona erdi. Sınavdan çıkan öğrencilerin LGS soruları hakkındaki değerlendirmeleri de bir bir gelmeye başladı. Peki LGS zor muydu? LGS'de Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler dersleri soruları nasıldı? Sınav genel olarak zor muydu? Kolay mıydı? İşte LGS sorularına ilişkin öğrencilerin genel değerlendirmeleri;

LGS ZOR MUYDU?

TV kanalları LGS sınavının bitiş saatlerinde okul kapılarındaydı ve sınavdan çıkan öğrencilere uzun bir maratonun sonu olan o anlarda mikrofon uzatıldı. Öğrenciler LGS zor muydu? Sorular nasıldı? şeklindeki soruya 2020 LGS sınavının ve sorularının genel olarak müfredatı takip eden, derslerine çalışan biri için kolay olduğunu belirttiler.

LGS MATEMATİK SORULARI NASILDI?

Röportajda LGS zor muydu sorusuna cevap veren bir öğrenci de "Sınavda süre yetti. Sorular bana göre matematik hariç kolaydı. Türkçe gibi derslerin soruları kolaydı. Gereken ünitelere çalışmak yeterliydi. Maske biraz bunalttı ama sosyal mesafe uygulandı. İstediğimiz zaman değiştirebiliyorduk." dedi.

AİLELER DE DIŞARIDA STRESİNİ YAŞADI

Aileler de çok heyecanlıydı. Çocuklarının ter döktüğü LGS'de onlar soruları çözerken aileler de dışarıda adeta aynı stresi yaşadı. Çocukların genel olarak sorular kolaydı dediği ve 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dk sürdü.

LGS SORULARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Soru kitapçıkları pandemi nedeniyle LGS sınavından hemen sonra kitapçıklar verilmedi. Bunun yerine "LGS soru ve cevaplarının kontrol edilebileceği kitapçıklar ne zaman verilecek?" sorusunun cevabı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verildi ve alınan karar gereği 22 Haziran itibarıyla LGS soru kitapçıklarını alabilecekler...