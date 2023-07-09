LGS'de komşu kayıt alanındaki okullar tercih edilebilir mi? Komşu kayıt alanındaki okullara nakil nasıl yapılır?

Komşu kayıt alanındaki okullara nakil işlemi, LGS kapsamında merkezi yerleştirme sürecinde merak edilen konular arasında yer alıyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. LGS puanıyla öğrenci alan okullar için 10 tercihte bulunulabilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, toplamda 20 okul yazabilecekler. Peki komşu kayıt alanındaki okullara nakil nasıl yapılır? İşte LGS'de komşu kayıt alanındaki okulların tercih işlemleri

KOMŞU KAYIT ALANINDAKİ OKULLAR TERCİH EDİLEBİLİR Mİ?

LGS kapsamında Yerel yerleştirme listesinde ilk 3 okul kayıt alanında olmak zorundadır. Ancak 4 ve 5.tercihe komşu kayıt alanından okul yazılabilir. Aynı şekilde diğer kayıt alanından da okul yazılabilir.

"Komşu Kayıt Alanında" ibaresi öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Tercih edilen lise bakımından;

Öğrenciler ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir. Yerleştirmede okul başarı puanı (OBP) yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

KOMŞU KAYIT ALANINDAKİ OKULLARA NAKİL NASIL YAPILIR?



Yerel yerleştirme listesinde en fazla 5 okul tercih hakkı bulunmaktadır. Yerel yerleştirme listesindeki ilk 3 tercihin kayıt alanından okullar olması zorunludur. Tercih sırası fark etmeksizin aynı türden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul tercih edilebilir.

LGS'de tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır.

Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır.

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. LGS tercihlerinin mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.

PANSİYONLU OKULLARI TERCİH ETMEK ZORUNLU MU?



Pansiyonlu okullar, öğrencinin kayıt ve komşu kayıt alanı dışındaki yani ilçe/il dışındaki (diğer kayıt alanı) pansiyonu olan ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar demektir. Pansiyonlu okullar tercih grubunda tercihte bulunmak zorunlu değildir. İstemeyen öğrenciler pansiyonlu okullar grubunda tercihte bulunmayabilir.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında LGS tercih ekranı erişime açıldı. LGS tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek.