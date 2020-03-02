LHD donanmaya teslim edildi

02 Mart 2020 Pazartesi09:58 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 10:01

Huntington Ingalls Industries Tersanesi ana yükleniciliğinde inşa edilen yeni platformun kabulü, donanma kabul testlerinin ardından tamamlandı. Amerikan Deniz Piyade Kolordusu'nun hava gücü nakli kabiliyetini önemli ölçüde artırması beklenen gemi, genişletilmiş hangar güvertesi, artırılmış bakım kapasitesi ve daha yüksek hacimli JP-5 yakıt sarnıçları gibi özellikleri ile ön plana çıkıyor.

C4 Defence'ın haberine göre, San Diego, California'ya intikalinin ardından kabul törenle göreve başlayacağı açıklanan USS Tripoli, 2017 yılında denize indirildi.

257 metre uzunluğunda olan gemi, 32 metre genişliğinde ve gücünü 70 bin BG'lik gaz türbin tahrik sisteminden alıyor. Platformun deplasmanı ise yaklaşık 46 bin ton ve F-35B Lightning II ile AV-8B Harrier II olmak üzere Deniz Piyade Kolordusu envanterinde yer alan tüm hava araçlarının kullanımına uygun.