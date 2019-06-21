Liberya bayraklı sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Boğazı´ndan geçen Liberya bayraklı `Noble Globetrotter II´ adlı sondaj gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
- DHA
Karadeniz´de bir süre kaldıktan sonra 18 Haziran´da geldiği Gemlik Limanı´ndan Malta´nın Valetta Limanı´na gitmek üzere yola çıkan 189 metre uzunluğundaki `Noble Globetrotter II´ adlı sondaj gemisi, Kilitbahir Köyü´nde, dağda bulunan `Dur yolcu´ yazısı ve ardından da Kilitbahir Kalesi önünden geçerek Ege Denizi´ne açılmak üzere yol aldı.
Doğu Akdeniz´de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye hareket eden Türkiye´nin son teknoloji ile donatılmış 229,6 metre uzunluğunda `Yavuz´ adlı sondaj gemisinin de bu akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı´ndan geçmesi planlanıyor.
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