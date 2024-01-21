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Güncel

Liberya bayraklı yakıt tankeri arızalandı: İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı. Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yakıt tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri eşliğinde güvenli alana çekiliyor.

21 Ocak 2024 Pazar 12:38 - Güncelleme:
Liberya bayraklı yakıt tankeri arızalandı: İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı
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Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı. Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yakıt tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri eşliğinde güvenli alana çekiliyor.

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