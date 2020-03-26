İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4719
  • EURO
    7,0875
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    89502.9
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Libya Başbakanı Serrac: Saldırganlara gereken sert cevabın verilmesini emrettim
Dünya

Libya Başbakanı Serrac: Saldırganlara gereken sert cevabın verilmesini emrettim

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac 'Barış Fırtınası' operasyonunu Halife Hafter milislerinin saldırılarına tepki olarak başlattıklarını söyledi.

AA26 Mart 2020 Perşembe 12:15 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 12:23
ABONE OL

Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Serrac, "Saldırgan teröristlere gereken cevabın sert şekilde verilmesi için operasyonun başlatılmasını emrettim." ifadelerini kullandı.

UMH'nin uluslararası arenada tanınan ve sivil bir hükümet olduğunu, ateşkese uyduklarını ancak milislerin sivillere saldırıları karşısında elleri kolları bağlı kalamayacaklarını vurgulayan Serrac, başta Vatiyye Hava Üssü olmak üzere bütün cephelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Serrac, 21 Mart Cumartesi günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uluslararası taraflarca önerilen “insani ateşkes” teklifini kabul ettiklerini hatırlatarak, Hafter milislerinin kasıtlı ve sistematik bir şekilde sivil yaşam alanlarını bombalamayı sürdürmesi üzerine “Barış Fırtınası” operasyonunu başlattıklarını vurguladı.

- Vatiyye Hava Üssü

Mitiga Havalimanı’ndan sonraki en önemli stratejik üs olarak kabul edilen Vatiyye Hava Üssü, başkent Trablus’un 140 kilometre güneybatısında yer alıyor. Hafter milislerinin Ağustos 2014’te ele geçirdiği üste UMH birlikleri Nisan 2019’da kontrolü kısa süreli sağlamış ancak tekrar kaybetmişti.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter’in Trablus’a saldırı emrini verdiği 4 Nisan 2019 tarihinden sonraki süreçte başkentin bazı bölgelerini bombalayan savaş uçaklarının bu hava üssünden kalkış yaptığı belirtiliyor.

Yaşlı adam yol kenarındaki ağaca baş aşağı asılıp komando marşı söyledi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kilise mahzeninden çıktı!
Kilise mahzeninden çıktı!

Kilise mahzeninden çıktı!

İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı
İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı

İşte Türkiye'nin Çin'e taahhüt ettiği aşı yardımı

Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık
Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık

Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık

Sağlık Bakanı Koca rakamları açıkladı! Can kaybı 59'a yükseldi
Sağlık Bakanı Koca rakamları açıkladı! Can kaybı 59'a yükseldi

Sağlık Bakanı Koca rakamları açıkladı! Can kaybı 59'a yükseldi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.