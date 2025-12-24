Libya komuta kademesini taşıyan uçak Ankara'da düştü: Arama tarama faaliyeti yoğunlaştı

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad, beraberindekilerle Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek için Esenboğa Havalimanı'nda jete bindi.

Saat 20.10'da havalanan ve içinde 5 kişinin olduğu uçakla saat 20.52'de irtibat kesildi.

Uçağın Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde dağlık alana düştüğü ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 kilometre güneyinde ulaşıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 kilometre güneyinde jandarmamız tarafından ulaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir.

ANKARA'DA LİBYA ASKERİ HEYETİNİ TAŞIYAN JETİN ENKAZINDAKİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin enkazında arama tarama faaliyeti sabahın ilk ışıklarıyla yoğunlaştı.

Esenboğa Havalimanı'ndan dün akşam havalandıktan sonra hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı "acil durum" bildiren ve "acil iniş" talebinde bulunan Falcon 50 tipi jet, Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde boş araziye düştü.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu uçağın enkazına ulaşıldı. Gece boyunca yoğun yağış ve sise rağmen devam eden arama tarama faaliyeti, günün ilk ışıklarıyla hızlandı.

Uçağın düştüğü alanı güvenlik çemberine alan jandarma ekipleri, sivillerin bölgeye geçişine izin vermiyor. Alanın balçık oluşu nedeniyle bölgeye paletli ambulanslar sevk edildi.

Yetkililer, AFAD tarafından kurulan mobil koordinasyon merkezinden çalışmaları takip ediyor.

Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmayla ilgili görevlendirilen 4 cumhuriyet savcısı da çalışmalara katılıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da uçağın düştüğü alanda incelemede bulunması bekleniyor.