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Libya Müftüsü: Hafter'e karşı zafer elde edilmesi için Türkiye ile müttefikliğimizi güçlendirmeliyiz

Libya'nın Müftüsü Sadık el-Giryani, ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e karşı zafer elde edilmesi için Türkiye ile müttefikliğin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. BAE'ye ise, 'Türkiye'nin Libya'ya müdahalesini eleştirenler bu ülkeler, zaferi engellemeye çalışan çetelerdir” dedi.

DHA11 Haziran 2020 Perşembe 16:10 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 16:28
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Libya’nın Müftüsü Sadık el-Giryani'den Türkiye açıklaması geldi. Sadık el-Giryani, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e karşı zafer elde edilmesi için Türkiye ile müttefikliğin ve bağların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Sadık el-Giryani, Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirliği (BAE) ise "BAE üzerimize İHA'lar yollayıp çocuklarımızı öldürüyor. Türkiye’nin Libya’ya müdahalesini eleştirenler bu ülkeler, zaferi engellemeye çalışan çetelerdir” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ÖVGÜ

Sadık el-Giryani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deneyimli bir siyasetçi olduğuna dikkat çekerek, " Ey hakiki Libyalılar, Türkiye’nin müttefikliği ile diğer ülkelerin müttefikliğini karıştırmayın. Türkiye ve lideri bizim için ayrı, Libya'yı karıştırmaya çalışan ülkeler ayrı. Türkiye'nin desteğini asla unutmayın" diye konuştu.

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